Cem Yılmaz'dan bomba 'vurgun' açıklaması! Haluk Levent'ten yanıt gecikmedi
Cem Yılmaz, kendisi hakkında yapılan 'vurgun' şakasına alınan Haluk Levent için "Artık kimseyle ilgili şaka yapılmıyor" ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz, bir önceki gösterisinde Nasreddin Hoca’yı anlattığı bir bölümde AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent ile ilgili de bir şaka yapmıştı. Bu şaka eksisozluk’te yer almış ve Levent’in kulağına gitmişti.
Levent, bunun üzerine Twitter’da Cem Yılmaz’a tepki göstermişti. Haluk Levent, daha sonra şu açıklamayı yapmıştı:
- “Alıngan biri oldum. Cem Yılmaz'ın oyununu izleyenlerin aktardıkları hepimizi yanlış anlamaya yol açacak bir duruma dönüştürdü."
"Üzgünüm. 1 hafta içinde 2 insanı kaybettim. Annemi. Canımı ciğerimi. Diğeri en yakın “dostum, kahramanım” dediğim bir abimi. Belki ondandır. Bağışlayın"
Cem Yılmaz'dan yanıt geldi: Usta komedyen Cem Yılmaz, son gösterisinde bu konuyla ilgili konuştu ve "Artık kimseyle ilgili şaka yapılmıyor" ifadelerini kullandı.