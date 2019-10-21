Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılığının sebebi ortaya çıktı! İlk paylaşım geldi
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkında sona gelindi, ayrılığın sebebi ortaya çıktı. Samyeli'den ayrılık sonrası dikkat çeken ilk paylaşım geldi.
Nisan ayında başlayan aşkları geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde biten magazin dünyasının gözde çifti Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin neden ayrıldıkları merak konusu olmuşken ortaya atılan herkesi şaşırttı.
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Cem Yılmaz'ın yeni filminin galasına Defne Samyeli'nin katılmamasıyla ayrılık iddialarının daha da güçlenmişti. İddialara göre, Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, 10 gün önce ayrılmıştı.
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Gözde çift, ayrılık iddiaları hakkında konuşmamayı tercih ederken, sosyal medya hesaplarından ikisinin de beraber çekildikleri fotoğrafları silmemesi dikkat çekti.
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İddialara göre, Defne Samyeli'nin ilk işi Levent'te, Cem Yılmaz'la kaldığı villadan ayrılmak oldu. Samyeli'den ayrılık sonrası ise ilk paylaşım geldi.
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