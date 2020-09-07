Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddialarına kızınca muhabirleri azarladı
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya hakkında geçtiğimiz haftalarda söylenen ayrılık iddiaları Yılmaz'ı kızdırınca muhabirlere sert çıktı.
Yaz boyunca Cem Yılmaz'ın Bodrum'daki evinde ve teknesinde denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, sonunda İstanbul'a döndü. İstanbul'da da birbirlerinden ayrılmayan ünlü çiftten Cem Yılmaz, ayrılık iddialarına sert bir dille cevap verdi.
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Uçankuş'ta yer alana habere göre, Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evine girerken yakalandı. Gergin tavırlarıyla dikkat çeken ünlü komedyen, yanına yaklaşan gazetecilere, "Yaklaşmayın kardeşim" diyerek sert bir cevap verdi.
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Cem Yılmaz, ayrılık iddialarıyla ilgili sorular karşısında ise "Kriz yok! Atıyorsun, öyle bir şey yok. Kendin sallıyorsun" ifadelerini kullandı.
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları ileri sürüldü.
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