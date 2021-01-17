Cem Yılmaz özel ricada bulundu! Bodrum'dan İstanbul'a getirtti
Sevilen komedyen Cem Yılmaz'ın özel ricası magazin gündeminde olay oldu.
Serenay Sarıkaya aşkıyla geçtiğimiz yıla damga vuran Cem Yılmaz ayrılık haberiyle de magazin gündemine damga vurmuştu. Usta komedyen her yaptığı ile çok konuşulmaya devam ediyor.
Yılbaşı gecesi şarap ve kabuklu fıstıkla paylaşım yapan Yılmaz "Azıcık aşım,ağrısız başım. 👨🏻❤️👨🏻" notunu düşmüştü. Çok konuşulan pozun ardından Yılmaz, Serenay Sarıkaya'yı önce takip etmeye bırakmıştı. Geri adam atan Yılmaz, eski sevgilisini yeniden takibe almıştı.
47 yaşındaki Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Sabah erken saatlerde bir kliniğe gelen Yılmaz, üç saatten fazla vakit geçirdi.