Cem Yılmaz oyunun rengini belli etti YSK'nın İstanbul kararı sonrası olay paylaşım
Şu sıralar yeni gösterisi için ülke ülke gezen ünlü komedyen Cem Yılmaz, YSK'nın kararı sonrası yenilenecek olan İstanbul seçimleri ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Yüksek Seçim Kurulu önceki gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararını aldı. Alınan bu karar sonrası Ekrem İmamoğlu, sanatçılara sessiz kalmama çağrısı yaptı. Twitter'da ünlüler dahil binlerce kişi "HerSeyGuzelOlacak" etiketi ile paylaşım yaparak YSK'ya tepkilerini dile getirdi. Ancak en çok konuşulan ise Cem Yılmaz'ın paylaşımı oldu.
YSK kararı sonrası seçimin yenilenmesine tepki gösteren Cem Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Seçimleriniz iptal edilmiştir... Peki! Biraz daha izahat istiyor ama yok. Çok üzücü bir durum. Bunu memleketimiz haketmiyor. Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak, gidip vazifemizi yapacağız. Akıl almaz ama gercek. Acı bir gercek."
Yine çok komiksiniz: Bu paylaşım sonrası Cem Yılmaz kısa süre içinde yüzbinlerce etkileşim alırken ünlü komedyene "Yine çok komiksiniz Cem bey" ve "Abi YSK başkanı senden de komik çıktı sanırım" yorumları yapıldı.
Cem Yılmaz kimdir?: 23 Nisan 1973'te İstanbul'da Kocamustafapaşa’da doğdu. Aslen Sivaslıdır. Can adında bir ağabeyi ve Özge adında bir kızkardeşi vardır. Kocamustafapaşa'da ki Mehmet Akif İlkokulu'nda 4. sınıfta okurken ailesiyle birlikte Bahçelievler'e taşındı. Ortaokulu Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nda bitirdi. Lise öğrenimi Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde görmüştür.