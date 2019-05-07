Cem Yılmaz oyunun rengini belli etti YSK'nın İstanbul kararı sonrası olay paylaşım

YSK kararı sonrası seçimin yenilenmesine tepki gösteren Cem Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Seçimleriniz iptal edilmiştir... Peki! Biraz daha izahat istiyor ama yok. Çok üzücü bir durum. Bunu memleketimiz haketmiyor. Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak, gidip vazifemizi yapacağız. Akıl almaz ama gercek. Acı bir gercek."