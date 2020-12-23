Cem Yılmaz kendisine sıklıkla dava açan Orhan Kural'ın ölümünün ardından bakın ne dedi
Sürekli olarak ünlü isimlere dava açmasıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dava açtığı ünlü isimlerden Cem Yılmaz, ardından bir paylaşım yaptı.
Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım'da kaldırıldığı 9 Aralık'tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sürekli olarak ünlü isimlere dava açmasıyla da bilinen Orhan Kural, Sıla, Cem Yılmaz gibi isimlerle mahkemelik olmuştu. Ölümünün ardından Cem Yılmaz, 70 yaşında hayatını kaybeden Kural için Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Cem Yılmaz, Orhan Kural için "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ünlü profesör, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından hastane odasından paylaşım yaparak şunları yazmıştı:
"Doktorlar, hemşireler, sağlık ekipleri benimle çok güzel ilgileniyorlar. Hepsine ve güzel dilekleriniz için sizlere teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde, nice mutlu coğrafyalarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın"