Cem Yılmaz kendisine sıklıkla dava açan Orhan Kural'ın ölümünün ardından bakın ne dedi

Sürekli olarak ünlü isimlere dava açmasıyla da bilinen Orhan Kural, Sıla, Cem Yılmaz gibi isimlerle mahkemelik olmuştu. Ölümünün ardından Cem Yılmaz, 70 yaşında hayatını kaybeden Kural için Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.