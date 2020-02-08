Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina sokaklarında böyle yakalandı

Ünlü şovmen, geçtiğimiz günlerde katıldığı ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında ise ‘Hiç kimseyi stalk’luyor musun?’ sorusuna “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?” yanıtını vermişti.