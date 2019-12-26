Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı son durumu bakın nasıl

Yılmaz, hastaneden paylaştığı videoda "Şu anda Bostancı Gösteri Merkezi'nde olmam lazımdı ama yine de Bostancı'dayım. Ama Bostancı Gösteri Merkezi'nde değilim. Oyunumuz 5 Ocak'a ertelenecek galiba. Ama her şey yolunda iyiyim. İyiyim ama gidiyor gibi. İyiyim merak etmeyin" ifadelerini kullandı.