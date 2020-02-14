Cem Yılmaz eski aşkı Defne Samyeli'ye Serenay Sarıkaya ile gönderme yaptı

Cem Yılmaz, Defne Samyeli'nin ihanet iddiaları hakkında bir açıklama yapmasa da Twitter hesabından, paylaşımda bulundu. Yılmaz'ın paylaşımındaki "Biz düşmanları biliyoruz, sen bizi dostlardan koru!" sözlerinin Defne Samyeli'ye gönderme olduğu iddia edildi.