Cem Yılmaz eski aşkı Defne Samyeli'ye Serenay Sarıkaya ile gönderme yaptı
3 ünlü isim arasındaki aşkta yeni gelişmeler var. Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın kendisini Serenay Sarıkaya ile aldattığını söylemesi üzerine bomba bir göndermeyi Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptı. Göndermesindeki Serenay Sarıkaya ayrıntısı oldukça dikkat çekti.
Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ayrılığına Serenay Sarıkaya damga vurdu, kimsenin ihtimal vermediği aşk magazin gündemine bomba gibi düştü. İhanete uğradığını ayrılık tazeyken kabul etmeyen Defne Samyeli, ihanet itirafıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'nin ihanete uğradığını iddia eden açıklamalarının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan olay bir göndermeye imza attı. Ünlü komedyenin göndermesindeki Serenay Sarıkaya ayrıntısı da dikkatlerden kaçmadı.
Cem Yılmaz, Defne Samyeli'nin ihanet iddiaları hakkında bir açıklama yapmasa da Twitter hesabından, paylaşımda bulundu. Yılmaz'ın paylaşımındaki "Biz düşmanları biliyoruz, sen bizi dostlardan koru!" sözlerinin Defne Samyeli'ye gönderme olduğu iddia edildi.
Öte yandan Cem Yılmaz'ın paylaştığı videonun sonunda usta sanatçı Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem" şarkısı çaldı. Serenay Sarıkaya ise çok yakında Bergen'in hayatını canlandıracağı bir projede yer alacak.