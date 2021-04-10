Cem Yılmaz Demet Akalın'la dalga geçti yanıt gecikmedi ortalık kızıştı
Cem Yılmaz, son gösterisinde Demet Akalın ile ilgili espri yaptı. Hira'nın 7 bin TL harcamasına değinen Yılmaz, Akalın'ı kızdırdı.
Cem Yılmaz'ın, Demet Akalın'la ilgili yaptığı espri izleyenleri gülümsetti. Yılmaz, gösterisinde geçen hafta kızı Hira'nın TikTok'a 7 bin TL kaptırmasına sitem eden Demet Akalın'ı diline doladı.
Yılmaz, "Demet Akalın'ın kızı Hira 7 bin TL kaybetmiş. Benim oğlum 2-3 sene önce 6 bin TL kaybetti Allah'tan. En azından biraz daha zeki, az kaybettirmiş" diye espride bulundu.
Demet Akalın, konuyla ilgili kendisine yorum yapan bir takipçisine şu yanıtını verdi:
''Yalnız ben parayı, geri alıp çoktan Doğu'ya oyuncak olarak gönderdim. Ondan daha zengin değilim ama daha merhametli olduğum kesin!''
''Kızımsa saf! Onun oğlu bilerek almış, Hira gül göndermiş arada fark var! Allah tüm çocuklara ana-baba parasını güzel yemeyi nasip etsin.''