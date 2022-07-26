Cem Muhammet bakın nasıl öğrenmiş! Korkunç anı teyze anlattı! Babasıyla akıl hastanesinde tanışmış
BURSA'da çöp evde yaşanan korkunç olayın detayları gelmeye devam ediyor. 9 yaşında çöp evden sağ çıkan Cem Muhammet'in sağlık durumunda kalpte ritim problemi olduğu açıklanmıştı. Annenin Cem'in babasıyla akıl hastanesinde tanıştığı ortaya çıktı. Teyzenin hakime verdiği ifadenin ulaşılan ayrıntılarında Cem'in kaçırıldığını öğrendiği o acı an da anlatıldı.
Bursa'da bir çöp evde 1 yıldır kilitli tutulan ve bitkin düşen 9 yaşındaki erkek çocuk, önce Antalya’da yaşayan annesine daha sonra savcılık kararıyla Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmişti. Anneyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Teyzenin hakime verdiği ifadenin şok detayları da sızdı...
Yasemin A.'nın Bursa'da ailesi ile yaşadığı sırada ruhsal problemleri sebebiyle bir süre Bakırköy ve Uşak'taki hastanelerde ruhsal tedavi gördüğü ve burada tanıştığı bir kişi ile kısa süreli bir evlilik yaşadığı kaydedildi.
Şiddet sebebiyle eşinden boşanan 48 yaşındaki kadının, Cem Muhammet'i de 2013 yılında bu evlilikten dünyaya getirdiği öğrenildi. Fakat eşine çocuğun doğum sırasında vefat ettiğini söylediği belirtildi.
Diğer taraftan yeni açıklamalar yapan Yasemin A. 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşi tarafından kaçırılması nedeniyle ulaşamadığını söyledi.