Celine Dion'un son hali görenleri şaşırttı! Hayranları harekete geçti
Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'un son hali hayranlarını korkuttu. Zayıflıktan bir deri bir kemik kalan ünlü şarkıcı ise bu durumdan memnun gözüküyor.
51 Yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion, Paris'te objektiflere takıldı. Dion'un halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Zayıflıktan bir deri bir kemik kalan Dion'un son hali hayranlarını üzdü. Ünlü şarkıcı, kocası Rene Angelil'i kaybettikten sonra toparlanamadığı konuşuluyor.
Chanel kombiniyle dikkat çeken şarkıcının, bir deri bir kemik kalması, gözden kaçmadı. Dünyaca ünlü sanatçı için sosyal medyada “Çok zayıflamış, 70 yaşında gibi duruyor” ve “Bir sandviçe ihtiyacı var” gibi yorumlar yapıldı.
Kilo kaybı nedeniyle hayranlarını endişelendiren Canadalı şarkıcı daha önce kendisini eleştirenlere “Sevmiyorsanız beni yalnız bırakın” demişti.
Dion konu hakkında “Dert etmeyin. Fotoğrafımı çekmeyin. Seviyorsanız orada olurum" açıklaması yapmıştı.