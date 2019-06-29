Celine Dion'un son hali görenleri şaşırttı! Hayranları harekete geçti

Chanel kombiniyle dikkat çeken şarkıcının, bir deri bir kemik kalması, gözden kaçmadı. Dünyaca ünlü sanatçı için sosyal medyada “Çok zayıflamış, 70 yaşında gibi duruyor” ve “Bir sandviçe ihtiyacı var” gibi yorumlar yapıldı.