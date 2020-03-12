Çekirge istilası sınıra dayandı kıyamet alameti mi Araf Suresi gizemi

Çekirge istilası bugün günün konusu oldu. Sosyal medyada #çekirgeistilası' hastagı ile binlerce yorum yapıldı. Korkutan iddiaya göre Şubat ayında Afrika ve Asya'da çok sayıda ülkenin mücadele ettiği çekirge istilası sınır komşularımıza kadar ulaştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Örgütü, küçük bir çekirge sürüsünün günde 35 bin kişinin yiyebileceği gıda miktarını tüketebileceği söyledi. Çekirge istilası sonrasında akıllara Araf Suresi geldi. Peki kıyamet alameti olarak gösterilen çekirge istilası nedir? Kuran'da nasıl geçiyor?