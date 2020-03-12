Çekirge istilası sınıra dayandı kıyamet alameti mi Araf Suresi gizemi
AFRİKA'da başlayan çekirge istilasının ülkemizin sınır komşuları İran ve Irak'ta da ortaya çıktığı iddia edildi. Twitter'da da TT olan çekirge istilası nedir, Türkiye'de çekirge istilası olur mu? Çekirge istilası sonrası Kuran'da geçen Araf Suresi paylaşılıyor.
Çekirge istilası bugün günün konusu oldu. Sosyal medyada #çekirgeistilası' hastagı ile binlerce yorum yapıldı. Korkutan iddiaya göre Şubat ayında Afrika ve Asya'da çok sayıda ülkenin mücadele ettiği çekirge istilası sınır komşularımıza kadar ulaştı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Örgütü, küçük bir çekirge sürüsünün günde 35 bin kişinin yiyebileceği gıda miktarını tüketebileceği söyledi. Çekirge istilası sonrasında akıllara Araf Suresi geldi. Peki kıyamet alameti olarak gösterilen çekirge istilası nedir? Kuran'da nasıl geçiyor?
Afrika’da başlayan çekirge istilasının Türkiye’nin sınır komşuları olan İran ve Irak’ta da ortaya çıktığı iddia ediliyor. Sosyal medya üzerinden yayılan iddia kısa sürede gündem oldu. Birleşmiş Milletler (BM), göçmen çekirge sürülerindeki artış nedeniyle yaşanacak olası bir insani felakete karşı uyarılarda bulundu.
Çekirge istilası ilk olarak Afrika'da ortaya çıktı. Şu anda ise çekirge istilasının yaşandığı bölgeler de Afrika'nın doğusu; Somali ve Kenya, Arap yarımadasının doğusu ve İran'ın güneyi yani Körfez olarak bilinen yerler olarak gösteriliyor.
Görüntüler komşu ülkelerden: Bugün sosyal medyaya düşen bir görüntü ise Türkiye'de herkesi endişelendirdi. Yayınlanan görüntülerin İran ve Irak’tan geldiği iddia ediliyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yok.
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