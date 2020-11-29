Çekim arası denize girdi! Alexandra Daddario fit vücuduyla hayran bıraktı
34 yaşındaki ünlü aktris Alexandra Daddario, Hawaii'de çekim arasında denize girdi. Ünlü aktrisin fiziği görenleri büyüledi.
ABD'li oyuncu Alexandra Daddario, 'HBO' dizisinin set arasında soluğu Hawaii sahillerinde aldı. Daddario, şnorkel ve paletleriyle denizden çıkarken objektiflere takıldı.
'HBO' dizisi çekimlere ara verince denize giren aktris, ten rengi mayosu ve fit görüntüsüyle herkesi kendine hayran bıraktı.
Daddario, bir denizin dibini görmek için arkadaşında şnorkel ve palet ödünç aldı ve kendini serin sulara bıraktı
Newyork'ta doğdu: Alexandra Daddario, 16 Mart 1986 tarihinde New York, ABD’de Avukat bir ailenin kızı olarak doğdu. Tam adı Alexandra Anna Daddario olan oyuncunun babası Richard C. Daddario, annesi Christina Daddario’dur.