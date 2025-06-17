Cekcak İran'ı Bekleyen Olası Tehlike

İran’ı sevmem, halkını severim.

İsrail’e karşı İran’ı desteklerim.

Bu savaşta, başarılı olmasını isterim.

Bizim İran ile sorunlarımız ayrı, bu ayrı.

İran ile tarihi, kültürel ve dini bağlarımız var.

En önemlisi, 40 milyon soydaşımız var.

İran’ın cevap vermekteki acizliği içimizi acıtıyor.

Molla rejimi yıllarca kendi halkını hipnotize etti.

Kırk uzun yıl, esip gürledi.

Bir türlü sağanak olup yağamadı.

Anadolu’da bir söz vardır:

“Havlayan köpek ısırmaz.” derler.

Çakma kahramanları Kasım Süleymani öldürüldü.

İran yönetimi, intikam yeminleri etti.

Fizikçi Muhsin Fahrizade, ortadan kaldırıldı.

İntikam yemini etti, tehditler savurdu.

Misafirleri İsmail Haniye şehit edildi.

Hamaney savaş yüzüğü taktı, hutbeye silahla çıktı.

Vekilleri Nasrallah, sığınakta vuruldu.

Devrim Muhafızları, Tahran’da intikam bayrağı açtı.

13 Haziran’da başlayan savaşta...

Askeri ve nükleer tesisler vuruldu.

Ordunun ve devrim muhafızlarının başları öldürüldü.

İstihbarat dairesi başkanı öldürüldü.

Savaş yüzüğü takıldı, intikam videosu yayınladı.

İran, video oyunlarında iyi olabilir.

Fakat, savaş bir video oyunu değil.

Ben de iyi Play Station oynarım.

Fakat, gerçekte iyi futbol oynayamam.

Siyonist İsrail’e zamanında yanıtlar veremedi.

Geçmiş zaman kipiyle saldırıları geçiştirdi.

Cek, caklarla Müslümanların gözünü boyadı.

Bu acziyet ve alttan alma Siyonistleri şımarttı.

Arsız güçlü olunca, haklı suçlu olurmuş.

Bugün, cılız da olsa karşılık vermek zorunda kaldı.

Bu kadarı bile, terör devletine önemli hasarlar verdi.

İsrail, vurmayı bıraksa hemen sulh edecek.

Hala video yayınlayıp altı boş propaganda yapıyor.

Mossad, İran’daki tarım arazilerini sürerken uyumuş.

İsrail Genelkurmay’ının odalarını paylaşıyor.

Sert ve yıkıcı karşılık vermezse, İran’ın bekası tehlikeye girer.

Muhtemel bir zafer, rejime ve Mollalara olan desteği artırır.

Savaş devam ettiği müddetçe rejim sorunu yaşanmaz.

Her zamanki gibi bir ileri iki geri yapılırsa...

Savaş sonrası rejimin düşme ve ülkenin bölünme ihtimali ortaya çıkar.

Bir bölünme durumunda Güney Azerbaycan bağımsızlığını kazanabilir.

Mesut Pezeşkiyan, İran’ın değil Güney Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı olur.

İran’ın kuzeyi istikrarlı, güneyi istikrarsız olur.

İran’ın İsrail’e karşı sert ve yıkıcı olmaktan başka çaresi yok.

Ya İran "game over" diyecek ya da İsrail...