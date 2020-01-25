Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti

Milli basketbolcu, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers- Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." ifadelerini kullandı.