Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkı! İkili işte böyle yakayı ele verdi
Milli basketbolcu Cedi Osman ve oyuncu Ebru Şahin, İzmir Alaçatı'da yakayı ele verdi. İkili, beraber eğlendikleri gecenin sonunda aynı araçla mekandan ayrıldı.
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, önceki akşam Alaçatı'da oyuncu Ebru Şahin ile kameralara yakalandı. Gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenen ikili, gecenin sonunda aynı araçla mekandan ayrıldı.
Gazetecilere görüntü vermemek için aracını kapıya kadar yanaştıran Osman, arabaya biner binmez uzaklaştı. Kendisini takip eden gazetecilerden bir türlü kurtulamayan ikili, yoğun trafikte arka koltukta görüntülenmekten kurtulamadı.
Kendilerini çeken gazetecilere araç içerisinden el sallayan Osman ile Şahin, yeşil ışığın yanması ile hızla uzaklaştı.
Peki, Ebru Şahin kimdir?
Ebru Şahin 18 Mayıs 1994, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Birçok dizide yer alan güzel oyuncu 2017-2018 Savaşçı dizisinde yardımcı karakter Didem rollünü canlandırdı.