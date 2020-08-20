Cebrail Can Kalaycı tutuklansın TT oldu! Doktor Hacer'i taciz mesajları ifşa oldu
KİLİS Devlet Hastanesi'nden çalışan doktor Hacer D.'nin hayatı 7 yıldır adeta bir kabus. Dershanede tanıştığı Cebrail Can Kalaycı, 7 yıldır peşini bırakmıyor. Parayla adam tutup izlettiriyor, fotoğraflarını çekiyor, taciz mesajları atıyor. Bugün tüm yaptıkları ve o mesajları twitterda ifşa olunca 'meşhur oldum' diye mesaj attı. Tepkiler çığ gibi olunca da çarketti.
KİLİS Devlet Hastanesi’nde görevli Acil Servis Pratisyen Hekim Hacer D.'nin yaşamı 7 yıldır cehennem azabına döndü. Cebrail Can Kalaycı isimli saplantılı aşık için Hacer D., 7 defa uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. 3 defa dava açan genç kadın, ölüm tehditleri, takipler, telefon tacizleri sebebiyle hayatından endişe eder noktaya geldi. Genç kız sürekli telefon numaralarını değiştirirken, sapkın takipçisi Cemal Can Kalaycı 1 yılda 1600 farklı hattan kendine mesajlar atmaya devam etti. 'Ölmek istemiyorum' diyen genç kızın isyanı twitterda #cebrailcankalaycıtutuklansın etiketiyle tt oldu.
Hacer D. hayatını zehir eden Cebrail Can Kalaycı ile 18 yaşında dershaneye giderken tanıştı. Profesör oğlu olan Cebrail Can Kalaycı, Hacer D.'ye çıkma teklif etti. Genç kız "Şu anda bir ilişki istemediğini tek amacının tıp fakültesine girmek olduğunu ve kendisine karşı herhangi bir şey hissetmediğini' söylüyor. Cebrail Can Kalaycı bu 'hayır' yanıtını kabul etmiyor ve genç kızı takibe o dönemde başlıyor.
Hacer'in Atatürk Üniversitesi Tip Fakültesini kazanması üzerine Malatya'dan Erzuruma taşınıyor. İlk hukuki süreç 2014 yılında Cebrail'in Hacer'in okulda nöbet tuttuğu sırada gelip ayaklarına kapanması ve etraftaki insanların araya girerek zar zor ayırması ile oluyor. Hacer'in açtığı ilk dava 2015 yılında sonuçlanıyor ve Cebrail Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma suçundan dolayı 2 ay 15 gün ceza alıyor ancak bu ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dönüşüyor ve 5 yıl denetimde tutulmasına karar veriliyor.
Hacer için Tıp fakültesini giriyor
Cebrail Can Kalaycı öyle saplantılı bir halde genç kızı takip ediyor ki sırf onun okuduğu Erzurumda tıp fakültesini kazanmak için tekrar tekrar sınava giriyor ve en sonunda Hacer üniversite 4. Sınıf iken Cebrail de Atatürk Üniversitesi tıp fakültesini kazanıyor. Uzaklaştırma kararı bulunan Cebrail, buna uymadığı gibi sapkınlığın dozunu giderek artırıyor. Sadece Hacer'e değil çevresindeki herkese farklı numaralardan ulaşmaya çalışıyor. Normal erkek arkadaşlarını tehdit edip, Hacer'i kötüleyerek arkadaş edinmesini engelliyor.