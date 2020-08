Cebrail Can Kalaycı tutuklansın TT oldu! Doktor Hacer'i taciz mesajları ifşa oldu

Hacer D. hayatını zehir eden Cebrail Can Kalaycı ile 18 yaşında dershaneye giderken tanıştı. Profesör oğlu olan Cebrail Can Kalaycı, Hacer D.'ye çıkma teklif etti. Genç kız "Şu anda bir ilişki istemediğini tek amacının tıp fakültesine girmek olduğunu ve kendisine karşı herhangi bir şey hissetmediğini' söylüyor. Cebrail Can Kalaycı bu 'hayır' yanıtını kabul etmiyor ve genç kızı takibe o dönemde başlıyor.