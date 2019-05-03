Çaycuma'dan güzel haber! O proje iptal edildi binlerce ağaç kurtuldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır ve Güdüllü köyleri arasındaki tamamı orman olan 27 hektarlık alana kalker ocağı ve kırma eleme tesisi yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na özel bir şirket tarafından başvuruda bulunuldu.