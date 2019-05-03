Çaycuma'dan güzel haber! O proje iptal edildi binlerce ağaç kurtuldu
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Çayır Mağarası'nın 346 metre yakınına yapılması planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi iptal edildi. Karar ile 27 hektarlık alanda doğal gürgen, kayın ve kestane ve çam ağaçlarından oluşan 3 bin 133 ağaç kesilmekten kurtuldu.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır ve Güdüllü köyleri arasındaki tamamı orman olan 27 hektarlık alana kalker ocağı ve kırma eleme tesisi yapımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na özel bir şirket tarafından başvuruda bulunuldu.
Yılda 1 milyon 750 bin ton üretim hedefleyen şirket, ÇED süreci için hazırladığı raporda alan içindeki 10 bin 267 ağaçtan önemli bölümü doğal gürgen, kayın ve kestane ağacından oluşan 3 bin 133 ağacın kesileceğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 22 Haziran 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdiği yazıda daha önce kültür varlığı olarak tescil ettiği Çayır Mağarası’nın madencilik faaliyetleriyle olumsuz yönde etkileneceğini ve zarar göreceğini belirtti.
Şirket yetkilileri kurulun kararı sonrası projede birkaç değişiklik yaparak ÇED sürecini devam ettirdi. Köylüler de bu sürede madencilik
faaliyetleri istemediklerini belirten imza topladı ve ÇED bilgilendirme toplantısını yaptırmadı.