Çaycı olarak girdiği şirketin patronu oldu! Biz Karadeniz'in inatçı kızlarıyız

Trabzon'da mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra yurt dışında lisans yapma hayalini gerçekleştirmek için babasının ortak olduğu fındık fabrikasında çaycı olarak işe başlayan Seyyare Sungur (35), yıllar içinde en iyi fındıklı çikolatayı üretmek için 'Fındık Ocağı' markasıyla şirket kurdu. 3 kız kardeşiyle bir ilke imza atan Sungur, ürettikleri el yapımı ürünleri, dünyaya ihraç etmeye başladı. Şirket çalışanlarının tamamının kadınlardan oluştuğunu belirten Sungur, “Zor oldu ama biz de inatçı Karadeniz kızlarıyız" dedi.