Çaycı olarak girdiği şirketin patronu oldu! Biz Karadeniz'in inatçı kızlarıyız
TRABZON'da üniversite sonrası babasının ortak olduğu fabrikada çaycı olarak işe başlayan Seyyare Sungur, şimdi fabrika sahibi. Kız kardeşleriyle kurduğu fabrika ile yurtdışına ihracat yapıyor. "Biz Karadeniz'in inatçı kızlarıyız" diyen Surgur, "Fındığa vizyon kattık" ifadelerini kullandı.
Trabzon'da mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra yurt dışında lisans yapma hayalini gerçekleştirmek için babasının ortak olduğu fındık fabrikasında çaycı olarak işe başlayan Seyyare Sungur (35), yıllar içinde en iyi fındıklı çikolatayı üretmek için 'Fındık Ocağı' markasıyla şirket kurdu. 3 kız kardeşiyle bir ilke imza atan Sungur, ürettikleri el yapımı ürünleri, dünyaya ihraç etmeye başladı. Şirket çalışanlarının tamamının kadınlardan oluştuğunu belirten Sungur, “Zor oldu ama biz de inatçı Karadeniz kızlarıyız" dedi.
Kentte Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Peyzaj Mimarlığı bölümünden 2006 yılında mezun olan Seyyare Sungur, yüksek lisans ve kariyer yapma hayalini gerçeğe dönüştürmek için yurt dışına çıkmak istedi, durumu babasıyla paylaşıp yardım istedi. Sungur, babasının ‘Çalış, kendi paranı kendin kazan’ yanıtı üzerine pes etmedi, kollarını sıvayıp, işe koyuldu. Genç kadın ekonomik gelir sağlamak için babasının da ortak olduğu fındık fabrikasında çaycı olarak işe başladı.
Yaklaşık 1 yıl çaycılık yapan Sungur, zamanla fındık seçme departmanı ardından da muhasebe servisinde çalışmalarını sürdürdü. Babasının sözü kendisinde doping etkisi yaratan, azmiyle de sektör basamaklarını tırmanan Sungur, dede-baba mesleği olan fındıkla en iyi çikolatayı üretmek için şirket kurmaya karar verdi. Çalışmalara başlayan Seyyare Sungur, her biri farklı alanlarda eğitim gören 3 kız kardeşlerini de yanına alıp, 6 yıl önce ‘Fındık Ocağı’ markasıyla kentte şirket kurdu.
Dünyaya ihraç ediyor!
Sungur, ürettikleri el yapımı ürünleri yaşadıkları kentin sınırlarını da aşarak dünyaya ihraç etmeyi başardı. Bölgeye katkı sunan şirkette içerisinde fındık olan 30’a yakın farklı ürün, yurt içinin yanı sıra yurt dışında da talep görüp, beğeni topluyor.