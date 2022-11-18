Çaycı Hüseyin reyting rekortmeni diziyle ekranlara geri dönüyor!
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Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan 46 yaşındaki ünlü oyuncu Alpaslan Özmol'un yeni adresi belli oldu. Özmol, Gürbüz Alp karakteriyle ekranların sevilen dizilerinden Kuruluş Osman'da rol alacak.
En çok izlenen dizilerden biri olarak tarihe geçen Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol ekranlara geri dönüyor. Sosyal medyada sürekli yalan ölüm haberleriyle gündeme gelen Özmol'un yeni adresi belli oldu.
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Alpaslan Özmol, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman ekibine dahil oldu.
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Özmol reyting rekorları kıran dizide Gürbüz Alp karakterini canlandıracak.
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Dizinin Alpaslan Özmol'lu yeni bölüm tanıtımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
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