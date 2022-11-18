Çaycı Hüseyin reyting rekortmeni diziyle ekranlara geri dönüyor!

En çok izlenen dizilerden biri olarak tarihe geçen Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin'i Alpaslan Özmol ekranlara geri dönüyor. Sosyal medyada sürekli yalan ölüm haberleriyle gündeme gelen Özmol'un yeni adresi belli oldu.