Çatlak Şanzel kimdir Armağan Çağlayan'a cinayet itirafında bulundu tepkiler çığ gibi

Okumuş bir aileden geldiğini, babaannesinin gazeteci, dedesinin ise emniyet mensubu olduğunu söyleyen Çatlak Şanzel, hayatındaki en önemli kişinin babaannesi olduğunu bu sebeple vefatının onu deliye döndürdüğünü dedesinin beylik tabancası ile yanlış ameliyat ettiğini iddia ettiği doktora 3 kez ateş ettiğini bir kurşunun denk gelerek doktorun ölümüne neden olduğunu söyledi.