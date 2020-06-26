Çatlak Şanzel Armağan Çağlayan'a cinayeti nasıl işlediğini anlattı olay itiraf!
Çatlak Şanzel lakaplı Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın YouTube programı ''Gör Beni''ye konuk oldu. Şanzel, cinayet itirafıyla herkesi küplere bindirdi.
Ankara'da pavyonlarda küçük yaşından beri şarkı söyleyen ve ''Neredesin Bacısını S...evdiğim'' gibi bir şarkıyla tanınan Şanzel Çetin, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayımlanan 'Gör Beni' adlı programına konuk oldu. Çatlak Şanzel, anlattıklarıyla bazen ağızları açık bırakırken bazen de izleyenleri sinirden küplere bindirdi.
17 yaşında babaannesinin doktor hatası nedeniyle öldüğünü iddia eden Çatlak Şanzel, o doktoru öldürdüğünü itiraf edip ardından da birkaç defa ''adam yaralama'' suçundan hapis yattığını söyleyince ise izleyenlerin kanı dondu.
Hatta Çatlak Şanzel, bu itirafını pişmanlık duymayarak gülerek anlatınca izleyenler daha da sinirden deliye döndü. Çatlak Şanzel, bu itirafıyla sosyal medya hesabı Twitter'da bir anda en çok konuşulanlar listesine girdi ve TT oldu.
Okumuş bir aileden geldiğini, babaannesinin gazeteci, dedesinin ise emniyet mensubu olduğunu söyleyen Çatlak Şanzel, hayatındaki en önemli kişinin babaannesi olduğunu bu sebeple vefatının onu deliye döndürdüğünü dedesinin beylik tabancası ile yanlış ameliyat ettiğini iddia ettiği doktora 3 kez ateş ettiğini bir kurşunun denk gelerek doktorun ölümüne neden olduğunu söyledi.