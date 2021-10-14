Çatışmanın ortasında kaldılar! Gözyaşları sel oldu: Lübnan Beyrut'ta kan donduran görüntüler
Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin başlattığı protestolarda çatışma çıktı. Kanlı çatışma sırasında evlerini tahliye eden siviller sokak ortasında kalırken, öğrenciler de okullarında korku içinde çatışmanın bitmesini beklediler
Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması için başlattığı yürüyüş sırasında çatışma çıktı.
Çıkan olaylarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Çatışma sırasında evlerini tahliye eden sivillerin sokak ortasında kaldığı görüldü.
Başkentte birkaç saat boyunca silah sesleri yankılandı ve sirenlerle inleyen ambulanslar yaralıları almak için koşturdu.
Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamalarda keskin nişancıların binalardan ateş açtığı ve göstericilerin kafalarını hedef aldıkları belirtildi.