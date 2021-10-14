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Çatışmanın ortasında kaldılar! Gözyaşları sel oldu: Lübnan Beyrut'ta kan donduran görüntüler

Çatışmanın ortasında kaldılar! Gözyaşları sel oldu: Lübnan Beyrut'ta kan donduran görüntüler

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin başlattığı protestolarda çatışma çıktı. Kanlı çatışma sırasında evlerini tahliye eden siviller sokak ortasında kalırken, öğrenciler de okullarında korku içinde çatışmanın bitmesini beklediler

Çatışmanın ortasında kaldılar! Gözyaşları sel oldu: Lübnan Beyrut'ta kan donduran görüntüler

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması için başlattığı yürüyüş sırasında çatışma çıktı.

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Çatışmanın ortasında kaldılar! Gözyaşları sel oldu: Lübnan Beyrut'ta kan donduran görüntüler

Çıkan olaylarda şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Çatışma sırasında evlerini tahliye eden sivillerin sokak ortasında kaldığı görüldü.

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Çatışmanın ortasında kaldılar! Gözyaşları sel oldu: Lübnan Beyrut'ta kan donduran görüntüler

Başkentte birkaç saat boyunca silah sesleri yankılandı ve sirenlerle inleyen ambulanslar yaralıları almak için koşturdu.

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Çatışmanın ortasında kaldılar! Gözyaşları sel oldu: Lübnan Beyrut'ta kan donduran görüntüler

Görgü tanıklarının yaptıkları açıklamalarda keskin nişancıların binalardan ateş açtığı ve göstericilerin kafalarını hedef aldıkları belirtildi.

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