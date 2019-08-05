Çarpılacaksın Nusret! Etlerle oyun oynayan Nusret adap sınırlarını aştı

Her geçen gün ününe ün katan Nusret, artık tüm dünya tarafından tanınan bir isim haline gelmiş durumda. Özellikle son katıldığı Cannes Film Festivali'nde 'dünyanın en iyi blogger'ı ödülünü alan Nusret'e kimse 'dur' diyemiyor. Etlerle her geçen gün farklı şovlar yapan sosyete kasabı, paylaşımlarıyla ise çoğu kesim tarafından tepki çekmeye devam ediyor.