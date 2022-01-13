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Çarpıcı cep telefonu araştırması! 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik

Çarpıcı cep telefonu araştırması! 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik

App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda insanların uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını telefonlarında harcadıklarını belirtildi. Raporda insanların günde ortalama 4,8 saatlerini telefonlarına ayırdığına yer verildi.

Çarpıcı cep telefonu araştırması! 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik

BBC'nin haberine göre; App Annie adlı uygulama izleme firmasının raporunda cep telefonu uygulamaların 2021'de 230 milyar kez indirildiği ve satın alınmalarına 170 milyar dolar harcandığı belirtildi.

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Çarpıcı cep telefonu araştırması! 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik

App Annie raporunda insanların günde ortalama 4,8 saatini cep telefonu uygulamalarına ayırdığı bilgisi paylaşıldı.

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Çarpıcı cep telefonu araştırması! 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik

Söz konusu rapor; Hindistan, Türkiye, ABD, Japonya, Meksika, Singapur ve Kanada dahil 10 mobil uygulama pazarının ortalaması alınarak hazırlandı.

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Çarpıcı cep telefonu araştırması! 5 saat ayırıp 170 milyar dolar ödedik

Rapora göre; TikTok, 2020'ye kıyasla geçen yıl kullanıcıların yüzde 90 oranında daha fazla zaman geçirdiği ve telefonlara en çok indirilen uygulama oldu.

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