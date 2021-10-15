Çarpıcı araştırma! Karadeniz'de biyoaktif özelliği en yüksek balık hamsi çıktı
ORDU Üniversitesi'nde yürütülen iki yıllık çalışma sonrası Karadeniz'de en çok avlanan balık türlerinden hamsinin biyoaktif özelliğinin yüksek olduğu belirlendi. Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye Şahin "Yaptığımız araştırmada hamsinin oldukça yağlı olduğu ve omega 3’lerden EPA değerinin oldukça yüksek olduğunu bulduk" ifadelerini kullandı.
Ordu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünce bölgede en çok avlanan hamsi, istavrit, mezgit, palamut ile barbun üzerinde kimyasal bileşenin ve biyoaktif (fonksiyonel) özelliğinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Karadeniz Bölgesi'nde en çok tutulan ve tüketilen beş balık seçildi. Üniversitenin laboratuvarında iki yıl süren çalışmanın ardından hamsinin diğer çeşitlere göre, fonksiyonel özelliklerinin iyi olduğu tespit edildi.
Araştırmaya göre, hamsinin omega 3'lerden özellikle EPA yağ asitince zengin, antioksidan özelliğinin yüksek olduğu ve antimikrobiyal özelliğinin bulunduğu ortaya kondu. Hamside, esansiyel amino asitlerden lisin, lösin ile özellikle çocuklar için esansiyel olan arjinin ve histidinin yüksek olduğu belirlendi.
Ordu Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sümeyye Şahin, Araştırma Görevlisi Dr. Ömer Faruk Çelik ile Araştırma Görevlisi Melike Demirkol'un yaptığı araştırmada dip balık türlerinden mezgidin çok az yağlı, palamudun ise protein değerlerinin yüksek olduğu belirlendi.