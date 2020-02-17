Caroline Flack'in intiharında şoke eden detaylar Aşk Adası'nın sunucusuydu
İNGİLTERE'de Love Island (Aşk Adası) programının ünlü sunucusu Carolina Flack'in Londra'daki evinde intihar etmesinin detayları ortaya çıktı. Sosyal medyadan son paylaşımı ise yürekleri burktu.
İngiltere'de yayımlanan Love Island adlı çöpçatanlık yarışmasının 5 senedir sunuculuğunu üstlenen 40 yaşındaki Caroline Flack, Londra'ki evinde ölü bulundu. Flack'in intiharındaki detaylar ise gün yüzüne çıkmaya başladı.
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Sevgilisiyle kavga etti: Özel hayatındaki sıkıntılarla gündeme gelen Caroline Flack'in iki ay önce sevgilisi Lewis Burton ile kavga ettiği hatta sevgilisinin başında lamba kırdığı için davalık olduğu öğrenildi.
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İletişimi yasaklandı: Flack'in sevgilisiyle yaşadığı kavganın ardından Burton, şikayetini geri çekse de ikilinin soruşturma kapsamında iletişim kurması yasaklanmıştı.
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Depresyona girdi: Bu kavganın ardından da Caroline Flack, işinden kovuldu. Kariyerinin sonuna geldiğini düşünen Flack, ağır bir depresyona girdi.
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