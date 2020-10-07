Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı

Çaresiz baba, ayrıca "Çocuğunun kimliğini bile yere atmış" diyerek canlı yayında isyan etti. Engelli çocuklarının vasisi olan Nurgül Şahin'in çocuklarının üzerine kapıyı kilitleyerek ve çocuklarının birikim yaptığı 10-15 bin TL ile Bodrum'da hayatını yaşaması iddiası, böyle anne olmaz olsun dedirtti.