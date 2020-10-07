Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı
Yüzde 75 görme engelli babanın iddiaları kan dondurdu. Çaresiz baba sesini Esra Erol’da duyurdu.
Esra Erol'da programına konuk olan 51 yaşındaki yüzde 75 görme engelli İbrahim Şahin, 20 yıllık eşi Nurgül Şahin'in engelli kızını eve kilitleyerek, biri yüzde 43 diğeri ise yüzde 88 engelli olan 2 çocuğunun da maaş kartlarını alıp halasının oğlu ile kaçtığını söyledi.
Esra Erol'da stüdyosunda konuşan İbrahim Şahin, "23 Eylül günü engelli kızımı odaya kilitleyip halamın oğlu Orhan Karabacak ile beraber kaçtı. Eşimin kaçtığı o gün köydeki evimizin muhtarı aradı, evi su bastı gel dedi. Çorum'a döndüğümde evde sadece kızım olduğunu ve kapının da üstüne kilitlendiğini gördüm." diye konuştu.
Konuşmasının devamında Şahin "O günden beri eşimden haber alamadım. Eşinden tek isteğim, iki engelli çocuğunun başında dursun, çocuklarına baksın yeter" dedi.
Çaresiz baba, ayrıca "Çocuğunun kimliğini bile yere atmış" diyerek canlı yayında isyan etti. Engelli çocuklarının vasisi olan Nurgül Şahin'in çocuklarının üzerine kapıyı kilitleyerek ve çocuklarının birikim yaptığı 10-15 bin TL ile Bodrum'da hayatını yaşaması iddiası, böyle anne olmaz olsun dedirtti.