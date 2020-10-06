Cansu Taşkın'dan canlı yayında şok eden itiraflar! 5 yaşındayken babam...

Babasının para için geldiğini açıklayan Taşkın "Kendisini ben hiç görmedim 5 yaşımdaydım. Babalıkla ilgili yaptığı hiçbir şeyi bilmiyorum, çok küçüktüm. Kendisinin para için geldiğini biliyorum. Telefon kayıtlarına kadar var." şeklinde ifade etti.