Cansu Taşkın'dan canlı yayında şok eden itiraflar! 5 yaşındayken babam...
Manken Cansu Taşkın'ın babası olduğunu iddia eden Hüseyin Taşkın, Lerzan Mutlu'nun programında yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti.
Cansu Taşkın’ın görüşemediği babası Hüseyin Taşkın, UçanKuş TV'de yayınlanan "Lerzan’la Çok Mutlu" programına katıldı. Baba Taşkın, Cansu ve diğer çocuklarıyla görüşmek istediğini fakat çocuklarının onunla görüşmediğini belirtti.
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Aynı programda babasıyla yüzleşen Taşkın, olay yaratan açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü mankenin babası hakkında sarf ettiği sözler herkesi şaşırttı.
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Cansu Taşkın babasıyla yıllardır görüşmediğini ve görüşmek istemediğini söyledi. Taşkın şu açıklamaları yaptı:
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Babasının para için geldiğini açıklayan Taşkın "Kendisini ben hiç görmedim 5 yaşımdaydım. Babalıkla ilgili yaptığı hiçbir şeyi bilmiyorum, çok küçüktüm. Kendisinin para için geldiğini biliyorum. Telefon kayıtlarına kadar var." şeklinde ifade etti.
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