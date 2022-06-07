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Cansu Dere'nin bikinili pozu çok konuşulacak!

Cansu Dere'nin bikinili pozu çok konuşulacak!

Geçtiğimiz hafta 60. bölümüyle ekran macerasını sonlandıran fenomen dizi "Sadakatsiz"in Asya'sı güzel oyuncu Cansu Dere, Instagram hesabından sezonun ilk tatil pozunu takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun düzgün fiziğiyle beğenileri toplayan fotoğrafına yorum yağmuru gecikmedi...

Cansu Dere'nin bikinili pozu çok konuşulacak!

Son olarak "Sadakatsiz" dizisindeki Asya karakteriyle gündeme gelen güzel oyuncu Cansu Dere 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaza merhaba pozunu paylaştı. Dere'nin fotoğrafına binlerce yorum yapıldı.

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Cansu Dere'nin bikinili pozu çok konuşulacak!

İşte sosyal medyayı alev alev yakan o paylaşımı

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Cansu Dere'nin bikinili pozu çok konuşulacak!
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Cansu Dere'nin bikinili pozu çok konuşulacak!
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