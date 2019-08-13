Cansu Dere'den aşk hayatına dair samimi açıklamalar! 'İş hayatım gibi zor'
TV8 Kanalında yeni sezonda yer alacak dizi için Acun Ilıcalı ile anlaşan ardından projesi iptal olan Cansu Dere, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda kanalında yeni bir dizi yayınlayacaklarını duyurmuş ve başrol için Cansu Dere ile anlaştığını söylemişti. Apar topar iptal olan projenin ardından Cansu Dere, bu sefer özel hayatı ile gündeme geldi.
Adı sıklıkla aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu Cansu Dere, iş hayatına göndermede bulunarak aşk hayatı hakkında şunları söyledi: ''İş hayatım gibi o da zor oluyor. Bir şey olursa zaten bilirsiniz, yalan söylemem. Hayatıma biri girerse açıklarım.''
Evliliğe daha hazır olamadığını söyleyen Cansu Dere, çocuk özleminin de olmadığını belirtti.
Başarılı oyuncu, hakkında çıkan TV8 iddialarını da yanıtlamıştı. Dere, konunun kendisiyle alakalı olmadığını belirterek "Bizim işimiz senaryo onun için senaryo ile alakalı bir sıkıntı oldu. Neticesinde proje iptal oldu, ben de diğer senaryo ve projeleri değerlendiriyorum" ifadelerine yer vermişti.