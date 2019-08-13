Cansu Dere'den aşk hayatına dair samimi açıklamalar! 'İş hayatım gibi zor'

Başarılı oyuncu, hakkında çıkan TV8 iddialarını da yanıtlamıştı. Dere, konunun kendisiyle alakalı olmadığını belirterek "Bizim işimiz senaryo onun için senaryo ile alakalı bir sıkıntı oldu. Neticesinde proje iptal oldu, ben de diğer senaryo ve projeleri değerlendiriyorum" ifadelerine yer vermişti.