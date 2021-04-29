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Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Kimse bunu beklemiyordu seyirci şok oldu

Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Kimse bunu beklemiyordu seyirci şok oldu

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de dün gece heyecan doruk seviye çıktı.

Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Kimse bunu beklemiyordu seyirci şok oldu

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder ve Yeliz Kuvancı'nın paylaştığı 'Sadakatsiz' dün akşam 27. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölüme Asya ile Derin arasındaki konuşma ve Asya'nın vurulması damga vurdu.

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Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Kimse bunu beklemiyordu seyirci şok oldu

Selçuk'un annesinin cenazesine gitmek üzereyken Faruk'un kaçırdığı Asya, gözlerini Derin'in karşısında açtı.

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Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Kimse bunu beklemiyordu seyirci şok oldu

İkili nasıl kurtulacaklarını düşünürken; Gönül de Didem'in üzerine gitti.

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Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu? Kimse bunu beklemiyordu seyirci şok oldu

Didem, Gönül Güçlü'yü; Derin'in tüm bunları kendisinin planladığını ve bir şekilde geri geleceğini söyledi. 

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