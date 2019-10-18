Cansu Dere makyajsız yakalandı bu sefer görenleri şaşırtmayı başardı
Ferhat ile Şirin dizisi ile yıllar sonra ekranlara gelmeye hazırlanan Cansu Dere, geçtiğimiz gün görüntülendiği bir AVM'de makyajsız haliyle dikkat çekti.
Son olarak geçtiğimiz yıl internet üzerinde yayınlanan Şahsiyet dizisiyle adından söz ettiren Cansu Dere, Tolga Sarıtaş'la başrolünde yer alacağı Ferhat ile Şirin dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanırken, ünlü oyuncunun makyajsız hali gündeme oturdu.
Ezel dizisindeki Eyşan karakteri hafızalara kazınan oyuncunun yeni projesinin o derece ses getirip getirmeyeceği merak konusu olurken, bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Cansu Dere, önceki gün Kanyon AVM'de görüntülendi. Dere'nin makyajsız ve salaş hali dikkat çekti.
Ferhat ile Şirin ne zaman?
Öte yandan modern bir aşk masalı olarak yeniden tasarlanan Ferhat ile Şirin'in çekimleri İstanbul'da başlayacak. Başrollerinde Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar'ın paylaşacağı dizinin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada oturacak.
Cansu Dere kimdir?
1980 yılında Ankara'da doğdu. Yunanistan göçmeni bir aileden olan Cansu Dere, İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı.