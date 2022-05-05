Cansu Dere itirafı geldi! Sadakatsiz'in Nil'i Nazlı Bulum anlattı: İlk tanıştığımız günden beri...
Her çarşamba günü Kanal D ekranlarına damga vuran dizi Sadakatsiz'in yıldızı parlayan ve Nil karakterine hayat veren Nazlı Bulum, açıklamalarıyla olay oldu.
Cansu Dere, Caner Cindoruk, Burak Sergen, Berkay Ateş gibi isimlerle Sadakatsiz'de rol alan Nazlı Bulum dizide Nil karakterine can veriyor. Başarılı oyuncu Hürriyet'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
“Sadakatsiz” dizisi ile 2 sezondur Kanal D’de ekranındasınız. Bu dizi ile hayatınızda neler değişti?
“Sadakatsiz” televizyon tarihinin önemli işleri arasında daha final yapmadan yerini aldı. Daha geniş kitlelere ulaşmış olmam dizinin hayatıma getirdiği en büyük yenilik. Daha önce beni tiyatro ve bağımsız sinema seyircisi biliyordu. “Sadakatsiz”le çok daha geniş kitleler beni tanıdı.
Seyirci, hikayeyi büyük bir tutkuyla takip ediyor. Bizi de sahiplendi, bu çok güzel bir his tabii ki. Seyirci bana sevgiyle yaklaşıyor. Buna seviniyorum çünkü ben de sete sevgiyle gidiyorum, çok mutlu olduğum bir işte çalışıyorum.
Yoğun tempoya ve zor bir hikaye ortaya koyuyor olmamıza rağmen setin huzurunu, enerjisini önemseyen yapımcılarımız, yönetmenlerimiz var. Senaristlerimiz de oyuncular da kalplerini koyarak çalışıyor her hafta. Böylesine tutkuyla işleyen bir mekaniğin parçası olmak mesleğime dair daha da şevklendirdi beni.
* “Nil” karakterinin en çok hangi özelliği Nazlı Bulum ile benzeşiyor?
Vefa duygusunun hayatındaki önemi benziyor. Bir de çalışkanlığı, sevecenliği ve de kararlı anları benziyor. Zaman geçtikçe ona kendimden daha çok şey kattım ama temelde oldukça farklı karakterleriz.