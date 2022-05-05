Cansu Dere itirafı geldi! Sadakatsiz'in Nil'i Nazlı Bulum anlattı: İlk tanıştığımız günden beri...

Seyirci, hikayeyi büyük bir tutkuyla takip ediyor. Bizi de sahiplendi, bu çok güzel bir his tabii ki. Seyirci bana sevgiyle yaklaşıyor. Buna seviniyorum çünkü ben de sete sevgiyle gidiyorum, çok mutlu olduğum bir işte çalışıyorum.

Yoğun tempoya ve zor bir hikaye ortaya koyuyor olmamıza rağmen setin huzurunu, enerjisini önemseyen yapımcılarımız, yönetmenlerimiz var. Senaristlerimiz de oyuncular da kalplerini koyarak çalışıyor her hafta. Böylesine tutkuyla işleyen bir mekaniğin parçası olmak mesleğime dair daha da şevklendirdi beni.