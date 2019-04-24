Canlı yayında işte böyle intihar etti!

Bir süre önce Manavgat'ta ikinci el telefon alım satımı yapan arkadaşının yanına geldi. Ailevi problemleri olduğu öne sürülen ve saat 02.00 sıralarında arkadaşının iş yerinde ailesiyle telefonda konuşan Özgür Ö., annesine "Siz benim yanımda hiç olmadınız, beni desteklemediniz. Artık ben yokum, hakkınızı helal edin" dedi. Yakınlarıyla cep telefonu ve dizüstü bilgisayardan görüntülü görüşüp, helallik istedikten sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. Özgür Ö.'nün intihar anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.