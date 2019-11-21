Canlı yayında genç model 74 yaşındaki kocasını 60 yaşındaki adamla duşta aldattı
SIRBİSTAN'da yayınlanan bir reality show programının canlı yayını esnasında büyük skandal yaşandı. 21 yaşındaki Sırp model, 74 yaşındaki eşini duşta aldattı.
Geçtiğimiz yıl Sırbistan'da yayınlanan bir izdivaç programında tanılmanın ardından evlenen 21 yaşındaki Sırp model Milijana Bozic ve 74 yaşındaki Milojko Bozic herkesi şok etmiş, tüm dünya bu evliliği konuşmuştu.
İkili bu sefer ise evliliklerinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen boşanma kararlarıyla gündeme geldi. 74 yaşındaki Milojko Bozic, kendisinden 53 yaş küçük eşi Milijana Bozic'ten boşanma kararı aldı.
74 yaşındaki Milojko Bozic'in bu kararı almasının arkasından ise skandal bir olay çıktı. İkilinin evliliğine Sırbistan'da yayınlanan 'Parovi' (Çiftler) adlı bir izdivaç programında 21 yaşındaki eşinin 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşta öpüşmesi damga vurdu.
Boşanma kararına sebep olan söz konusu anlarda 21 yaşındaki Milijana, 60 yaşındaki Nemanja Stamatovic Zabac'la duşakabine giriyor.