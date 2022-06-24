Canlı yayında açıkladı! Sinan Akçıl'ın Hülya Avşar itirafı sosyal medyayı salladı
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra besteci kimliği ile de tanınan, aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen sanatçı Sinan Akçıl, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programının sezon finali konuğu oldu. Özel hayatına ve müzik kariyerine dair açıklamalar yapan Akçıl "Bence Türkiye'nin en güzel kadını Hülya Avşar" dedi.
Şarkıcı kimliğinin yanı sıra ünlü isimlere verdiği şarkılarla da tanınan, oyuncu Burcu Kıratlı ile olan boşanmasıyla sık sık gündeme gelen sanatçı Sinan Akçıl, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programının sezon finali konuğuydu. Müzik kariyeri ve özel hayatına dair açıklamalar yapan Akçıl ünlü olmayan biriyle evlenmek istediğini canlı yayında duyurdu.. Ünlü sanatçı bunu alt yazı yazalım diyerek ""Bence Türkiye'nin en güzel kadını Hülya Avşar" dedi...
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programının bugünkü konuğu Sinan Akçıl oldu. Burcu Kıratlı ile evliliklerini yeniden noktalayan Akçıl özel hayatına ve müzik dünyasına dair çarpıcı yanıtlar verdi.
Yeni bestelerin perde arkası
Sinan Akçıl'ın geceleri çalıştığı ve sabahları erken kalkmakta zorlandığı biliniyor. Programda da yorgun ve uykusuz görüntüsüyle dikkatleri çeken Akçıl yeni bestelerinin perde arkasını anlattı.
Merve Özbey'e şarkı yaptı
Ayrıca Sinan Akçıl'dan bir itiraf geldi. Merve Özbey'e bir şarkı yaptım. İbrahim Tatlıses'e de olurdu.