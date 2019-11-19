Çankırı'da açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın öldü

ÇANKIRI'nın Orta ilçesi Nevzat Ayaz Caddesi üzerinde, geçen Cuma günü, meydana gelen olayda; eşi Murat Dümen ile birlikte yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen'e sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki kamyonun yana açılan ve açık unutulan arka kasa kapağı çarptı.