Cani babadan vahşice öldürdüğü 11 yaşındaki Ceylan'la ilgili iğrenç iddia! Toprağa verildi

Ben utanmıyorum o vahşi baban utansın!

Gözyaşı döken Rukiye A, "Ben bu elbiseyi kime giydireceğim şimdi, Ceylanım, kuzum, beni bırakma" diye ağıt yaktı. Cenaze, daha sonra Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Anne Rukiye A. bu kez de kızının mezarına bakarak, "Sen dedenin küçük misafirisin. Ben utanmıyorum o vahşi ve cani baban utansın. Yolun açık olsun Ceylanım" diyerek ağıt yaktı.