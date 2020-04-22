Cani babadan vahşice öldürdüğü 11 yaşındaki Ceylan'la ilgili iğrenç iddia! Toprağa verildi
Annesini boğazından bıçakladığı için hapis yatan babası tarafından işkence edilerek vahşice öldürülen 11 yaşındaki Ceylan gözyaşları arasında toprağa verildi. Cani babanın Mart ayında polise "kızım cinsel istismara uğradı" diye şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Babanın polisteki ifadesi de annenin gözaltındaki ifadesi de mide bulandırdı.
Gaziantep'te baasının duvara astıktan sonra iki küçük kardeşinin gözleri önende hortumla döve döve öldürdüğü 11 yaşındaki Ceylan A. gözyaşları arasında toprağa verildi. Ceylan'ın annesi Rukiye A, "Sen dedenin küçük misafirisin. Ben utanmıyorum o vahşi ve cani baban utansın. Yolun açık olsun Ceylanım" diyerek ağıt yaktı. Öte yandan katil baba Müslüm Aslan’ın (33), geçen ay emniyete giderek, öldürdüğü kızının cinsel istismara uğradığını öne sürüp, ağabeyi N.A. ile arkadaşı M.K. ve A.Ö. ile eşi Rukiye Aslan’dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 kişinin, ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 16 Nisan'da babası tarafından darbedilen ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 11 yaşındaki Ceylan A'nın cenazesi Adi Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Küçük kızın cenazesi ilk olarak annesinin yaşadığı eve götürüldü. Anne Rukiye A. cenaze aracına dokunarak elindeki kızının kıyafetini gösterdi.
Ben utanmıyorum o vahşi baban utansın!
Gözyaşı döken Rukiye A, "Ben bu elbiseyi kime giydireceğim şimdi, Ceylanım, kuzum, beni bırakma" diye ağıt yaktı. Cenaze, daha sonra Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Anne Rukiye A. bu kez de kızının mezarına bakarak, "Sen dedenin küçük misafirisin. Ben utanmıyorum o vahşi ve cani baban utansın. Yolun açık olsun Ceylanım" diyerek ağıt yaktı.
Cani baba 'kızım istismara uğradı' şikayeti yapmış
Öte yandan Ceylan’ı döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Müslüm Aslan’ın (33), geçen ay emniyete giderek, öldürdüğü kızının cinsel istismara uğradığını öne sürüp, ağabeyi N.A. ile arkadaşı M.K. ve A.Ö. ile eşi Rukiye Aslan’dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.