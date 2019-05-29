Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması olay oldu

İnanç sorusu üzerine "Bunu sadece beynine, kalbine güvendiğim çok az insanla konuşmayı tercih ediyorum" yanıtını veren genç isim, kimi takipçileri tarafından eleştirildi. Yapılan bazı yorumlarda ise Atalay'ın ateist olduğunu iddia edildi.