Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın dini inanç açıklaması olay oldu
2016 yılında Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le boşanan Asena Atalay, sosyal medya hesabından sorulan dini inanç sorusuna yanıt vermek istemedi.
Caner Erkin ile evliliklerinden Çınar adında bir erkek çocuğu dünyaya getiren Asena Atalay, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorduğu sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Ancak hakkında çıkan haberlerin ardından hesaplarını gizleyen Atalay, "Dini inancınız nedir?" sorusunu karşılıksız bıraktı.
İnanç sorusu üzerine "Bunu sadece beynine, kalbine güvendiğim çok az insanla konuşmayı tercih ediyorum" yanıtını veren genç isim, kimi takipçileri tarafından eleştirildi. Yapılan bazı yorumlarda ise Atalay'ın ateist olduğunu iddia edildi.
Çekinmesine gerek yok: Sevenlerinden büyük bir kısmı ise Asena Atalay'ın dini inancını açıklamaktan çekinmesine gerek olmadığını belirtti. Atalay'ın bu açıklaması üzerine kim olduğu ve nerede doğduğu sorulmaya başlandı.
Peki Asena Atalay kimdir?: Asena, 21 Kasım 1989 tarihinde İzmir'de doğmuştur. Bir erkek kardeşi vardır. Aslen Antalyalı ve varlıklı bir turizmci ailenin kızıdır. Kendi otelleri var. Liseyi Denizli'de okudu. Liseden sonra İspanya'ya gitti.