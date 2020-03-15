Caner Erdeniz'in eşi Müge Boz'un paylaşımlarına takipçilerinden tepki yağdı!
Geçtiğimiz aylarda barda bir kadına cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelen basketbolcu Caner Erdeniz'in eşi Müge Boz, kızı Vina ile spor yaparken çektiği görüntüleri paylaşınca takipçilerinden büyük tepki gördü.
Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz, önceki aylarda bir barda kadına cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelmiş, kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Sonraki günlerde Müge Boz da eşini savunan bir açıklama yapmıştı. Boz, kızı ile pilates yaptığı görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.
Müge Boz, Haziran ayında Caner Erdeniz ile Barselona'da nikah masasına oturdu ve Kasım ayında ise kızları Vina dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Boz, kızı ile pilates yaptığı anları sosyal medya hesabından yayımladı.
Boz, paylaşımına "Böyle böyle büyüyecek Vina, böyle böyle zayıflayacak Müge... " notunu düştü. Fakat, annelik deneyimlerini sık sık yayımlayan Müge Boz, paylaşımıyla takipçilerinden büyük tepki topladı.
Takipçileri Boz'un, yaptığı hareketlerle dört aylık kızı Vina'yı tehlikeye attığını belirttiler. İşte takipçilerinden gelen yorumlar:
"Çoçugun emniyeti daha önemli bence video çekmekten yine siz daha iyisini bilirsiniz."