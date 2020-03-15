Caner Erdeniz'in eşi Müge Boz'un paylaşımlarına takipçilerinden tepki yağdı!

Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz, önceki aylarda bir barda kadına cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelmiş, kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Sonraki günlerde Müge Boz da eşini savunan bir açıklama yapmıştı. Boz, kızı ile pilates yaptığı görüntüleri Instagram hesabından paylaştı.