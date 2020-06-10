Caner Çalışır'ın cenazesinde Kerimcan Durmaz Hakan Kakız gözyaşlarına boğuldu

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, sabaha karşı geçirdiği kal krizi sonucunda hayatını kaybetti. Tüm sevenlerini yasa boğan Çalışır'ın yakın arkadaşı fenomen Hakan Kakız, cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Küs olduğu iddia edilen fenomen Kerimcan Durmaz'ın da yüzünü kapatarak hıçkırıklara boğulduğu anlar kameralara yansıdı.