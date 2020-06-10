Caner Çalışır'ın cenazesinde Kerimcan Durmaz Hakan Kakız gözyaşlarına boğuldu
Caner Çalışır, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Arnavutköy'de toprağa verildi. Yakın arkadaşı Hakan Kakız ve küs olduğu söylenen Kerimcan Durmaz, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu.
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, sabaha karşı geçirdiği kal krizi sonucunda hayatını kaybetti. Tüm sevenlerini yasa boğan Çalışır'ın yakın arkadaşı fenomen Hakan Kakız, cenaze töreninde zor anlar yaşadı. Küs olduğu iddia edilen fenomen Kerimcan Durmaz'ın da yüzünü kapatarak hıçkırıklara boğulduğu anlar kameralara yansıdı.
Caner Çalışır için bugün öncelikle cenaze töreni düzenlendi, ardından defin işlemi gerçekleşti. Çalışır'ın mezarı başındaki yakınlarının ayakta güçlükle dururken, gözyaşları sel oldu aktı.
Caner Çalışır için düzenlenen cenaze töreninin ardından Başakşehir'de bulunan Yeni Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yakın arkadaşı olduğu bilinen sosyal medya fenomeni Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın cenazesinde her anı, Instagram hesabından yayımladı.