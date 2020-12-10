Canan Karatay'a Almanya Sağlık Bakanı'ndan 'gargara' desteği! İspanyol gribinde kullanıldı
Prof. Canan Karatay’ın, "koronavirüsten korunmak için gargara yapın" önerisine Türkiye'deki meslektaşları ateş püskürüp dalga geçmişti. Son dönemde yapılan araştırmalar Karatay'ı desteklerken, bir destek de Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan geldi. Spahn da "Gargara yapın" dedi.
Türkiye'de Prof. Canan Karatay’ın, virüsün etkisini azaltmak için gargara yapılması önerisine bazı kesimlerden sert tepkiler yükselirken, ondan iki hafta sonra Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn "Gargara yapın" dedi. Tıbbın tam gelişmediği dönemde yayılan, 100 yıl önceki İspanyol gribinin kırılmasında gargaranın rolü olduğu belirtiyor.
Alman basını da Spahn'ın sözlerini, “Gargara, koronanın yayılmasını önlüyor” diye manşetlerine taşıdı. Neuen Osnabrücker Zeitung'a konuşan Bakan Spahn, koronavirüsün yayılmasının gargara sayesinde azalacağından umutlu olduğunu vurguladı.
Viral yükü azaltıyor
Spahn, “Tamam bilimsel bir araştırma ve sonuç yok. Ama ağzı temizlemek için alkolde ya da sofra tuzunda çözülmüş uçucu yağlarla, tuzlu gargarayla yapılan ağız çalkalama, ağız ve boğaz bölgesindeki viral yükü azaltır” dedi.
Alman Bakan Spahn, ne tür bir gargara yapılması gerektiği ya da bir formül belirtmedi ve herkesin kendi yöntemini uygulaması gerektiğini vurguladı.