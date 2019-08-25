Canan Karatay 'kurtlu elma yiyin' diyerek ezber bozdu kavun, karpuz uyarısı yaptı
Kalp profesörü Canan Karatay yine çok konuşulacak önerilerde bulunarak, şekerli-gazlı içeceklerin çok tehlikeli olduğunu ve özellikle meyveli olanların zehir saçtığını söyledi.
Yaptığı her açıklamasıyla gündeme oturan Canan Karatay, yine çarpıcı önerilerde bulundu. Bazı hastalıkların çevresel olduğunu ve yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını belirten Karatay, ancak birçok kişinin bunu bilmediğini kaydetti.
Karatay, bilhassa şekerli içeceklerin ve GDO'lu gıdaların hastalıkları vücutta başlattığını ifade etti. Evde yapılmış limonlu soğuk çay içilmesi tavsiyesinde bulunan Karatay, açıklamalarına şu şekilde devam etti;
Zehir var
- "Şekerli, gazlı içecekler çok tehlikeli. Hepsinin içinde maalesef bilhassa meyveli olanlarda, bromür (kimyasal bileşen) denilen bir zehir var. Bütün vücutta bu hastalıkları başlatan da bromür. Bunun insan vücudunda yeri yok."
Kavun karpuz uyarısı
- "Kavun, karpuzlar çıkmaya başladığında hastalarımın ürik asitleri yükseliyor. Bu yüzden her şeyin aşırısı zararlı olduğu gibi kavun, karpuz tüketimine de dikkat edilmelidir."