Çanakkale'nin Biga ilçesinde midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi otogar kavşağında akşam saatlerinde gerçekleşen kqzada 1 kişi hayanı kaybetti
ÇANAKKALE'nin Biga ilçe merkezinde gerçekleşen olayda seyir halinde olan 17 KT 021 plakalı motosiklet sürücüsü Nuri Özmen, otogardan çıkan Mert Başuslu (42) yönetimindeki 17 LZ 535 plakalı midibüsle çarpıştı
15
Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
25
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü Nuri Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
35
Kazanın ardından midibüs sürücüsü Mert Başuslu gözaltına alındı.
45