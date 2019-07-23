Çanakkale'nin Biga ilçesinde midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi otogar kavşağında akşam saatlerinde gerçekleşen kqzada 1 kişi hayanı kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Sayfa 1

ÇANAKKALE'nin Biga ilçe merkezinde gerçekleşen olayda seyir halinde olan 17 KT 021 plakalı motosiklet sürücüsü Nuri Özmen, otogardan çıkan Mert Başuslu (42) yönetimindeki 17 LZ 535 plakalı midibüsle çarpıştı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Sayfa 2

 Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Sayfa 3

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklet sürücüsü Nuri Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. 

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde midibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Sayfa 4

Kazanın ardından midibüs sürücüsü Mert Başuslu gözaltına alındı. 

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