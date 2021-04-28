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Çanakkale'de yapılıyor dünyanın en büyüğü olacak! Montaj başladı işte son hali

İhlas Haber Ajansı
Çanakkale'de yapılıyor dünyanın en büyüğü olacak! Montaj başladı işte son hali

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çanakkale'de yapılıyor dünyanın en büyüğü olacak! Montaj başladı işte son hali

Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İşçilerin üzerinde çalıştığı 4 bin 330 metre uzunluğundaki 'kedi yolu'nun 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasının ardından çelik ana halat kabloların montajı başladı. 

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Çanakkale'de yapılıyor dünyanın en büyüğü olacak! Montaj başladı işte son hali

304 adet tel demetinden oluşan ana kablonun tamamı şantiye depo sahasına getirilirken, bugüne kadar 180 adedinin de montajı gerçekleştirildi.

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Çanakkale'de yapılıyor dünyanın en büyüğü olacak! Montaj başladı işte son hali

Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonunu tamamlayacak ve İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halatları oluşturacak çelik kablolarda dünyanın etrafını 4 kez dolaşmaya yetecek, toplamda 162 bin kilometre uzunluğunda tel kullanılacak.

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Çanakkale'de yapılıyor dünyanın en büyüğü olacak! Montaj başladı işte son hali

Çimtaş’ın Gölcük ve Gemlik fabrikalarında tabliye imalatı kapsamında panel imalatları tamamlanırken, blok imalarında ise yüzde 70 fiziki üretim sağlamdı.

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