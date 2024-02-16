Çanakkale'de kendini mehdi ilan etmişti kasım ayında Jandarma bakın onu nerede yakalamış
Çanakkale Bayramiç'te 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan Mustafa Çabuk, kendisini sosyal medyada mehdi olarak ilan etti. Grup, jandarma tarafından kaçak kazı yaparken yakalandı. Tutukluluk sürelerinin bitiminin ardından serbest kalan sahte mehdinin, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için aranmasının olduğu ortaya çıktı.
Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 1 yıl önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı.
Ardından termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programları yapan tarikat, sosyal medya hesapları ve youtube üzerinden dini bilgiler vermeye başladı. Müritleri ile birlikte termal oteli kiralayan sözde mehdi burada “Mehdi'ye Bağlılık” töreni düzenledi.
Youtube hesabı üzerinden yapılan 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programında soruları yanıtlayan Çabuk, mehdinin alametlerinden bahsediyordu.
Savaşların, yangın, deprem ve sellerin kıyamet öncesi mehdi alameti olduğunu savunan Çabuk, “Haç durdurulacak, camiler kapatılacak, Şam bölgesinde Türk beldeleri yıkılacak, Melhame savaşı olacak, seller şehirleri yok edecek, yangınlar çıkacak, afetler ve belalar yükselecek, kıtlık ve kuraklık artacak, fiyatlar aşırı derecede yükselecek. Şu söylediklerimden hangisini yaşamadınız” dediği görüldü.