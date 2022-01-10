Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönüşürken, savrulan TIR ise anoyoldaki bariyere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapattı.