Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan çıkan TIR'a otomobil çarptı: 5 ölü
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan anayola çıkan TIR'a çarpan otomobildeki 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi...
Çanakkale'de katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 01.30 sıralarında Biga-Çanakkale karayolunun 15'nci kilometresinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonundan anayola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a Birkan Gugul yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobilin çarpması sonucu otomobildeki 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Çanakkale'den Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan bir akaryakıt istasyonundan Biga istikametine gitmek üzere anayola çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı TIR'a yandan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığını haline dönüşürken, savrulan TIR ise anoyoldaki bariyere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma çevre güvenliği alarak, yolu ulaşıma kapattı.
Kazada Biga ilçesinde market işlettiği öğrenilen otomobil sürücüsü Birkan Gugul ve araçta bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri önce motor kısmından dumanların çıktığı otomobile yangın tüpü ile müdahale etti.