Çanakkale'de fuara özel indirimli mezarlar şaşırttı! 700 TL'den başlıyor

Aktay, “En ucuzundan en pahalısına kadar mermer mezarlar ile her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Her bütçeye göre mezarlarımız var. Yani, her ebatta ve fiyatta mezarımız bulunuyor. Fiyatlarımız 700 TL’den başlayıp, 9 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. Ancak bunlar fuara özel indirimli fiyatlar” dedi.